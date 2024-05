Uomini e Donne anticipazioni: Maria De Filippi perde le staffe con un cavaliere del trono over

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Uomini e Donne trasmesse nei prossimi giorni su Canale 5. Protagonisti assoluti saranno le vicende del trono over. In particolare, un cavaliere farà molto parlare di sé. Si tratta di Ernesto Russo che rappresenta uno dei volti più popolari e discussi del dating show. L’uomo è tornato nel programma per occupare prima il trono classico e poi passare al trono over dove ha cercato di stregare alcuni cuori tra cui quello di Barbara De Santi. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Ernesto finirà al centro della bufera per alcune segnalazioni giunte in studio che faranno molto arrabbiare Maria De Filippi.

Uomini e Donne anticipazioni: Maria De Filippi caccia Ernesto Russo

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Ernesto Russo verrà accusato da alcune segnalazioni di aver avuto alcuni comportamenti scorretti fuori dalla trasmissione. Maria De Filippi a questo punti non ci penserà due volte e caccerà il cavaliere dal suo dating show quando scoprirà che si era sentito con altre mentre stava partecipando al suo programma. Fatto simile che succederà anche a Mario Cusitore che verrà eliminato da Ida Platano per una segnalazione. Ovviamente, la decisione non è stata presa bene da Ernesto Russo. L’uomo non ha esitato a lanciare qualche frecciatina velenosa verso la conduttrice che gli ha contestato il comportamento scorretto secondo le regole del programma. L’uomo ha scritto: “Dottore e paziente, il test dei segnalati è negativo, l’isolamento è finito”.