Uomini e Donne anticipazioni puntate 6-10 maggio: Mario Cusitore sbugiardato, belle notizie per Gemma Galgani

Le vicende di Mario Cusitore terranno alta l’attenzione di Uomini e Donne nel corso delle puntate trasmesse dal 6 al 10 maggio sui teleschermi di Canale 5. Tutti infatti vorranno vederci chiaro sulla segnalazione giunta in studio, secondo cui il cavaliere si sarebbe intrattenuto in un b&b insieme ad un’altra ragazza. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che in studio il corteggiatore napoletano verrà messo alle strette, tanto da essere costretto ad ammettere le sue colpe davanti agli occhi inorriditi di Tina Cipollari che aveva sempre sostenuto che stesse mentendo. Neanche a dirlo, Ida Platano perderà il lume della ragione, tanto da prendere una decisione spiazzante.

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani conosce un nuovo pretendente

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Mario Cusitore ammetterà di aver trascorso con la ragazza una giornata nel b&b di Napoli ma negherà di averci fatto qualcosa. Ida Platano a questo punto capirà di non poter più fidarsi dell’uomo, tanto da mandarlo a casa. Inoltre ci saranno guai anche per Ernsto Russo dopo che ha deciso di provare a conoscere una dama fuori dallo studio. Barbara De Santi infatti non esiterà ad attaccarlo furiosa accusandolo di aver postato una storia su Instagram riferita a lei. Gemma Galgani, invece, farà la conoscenza di un nuovo pretendente che inizierà a conoscere nella trasmissione. Alla fine, la tronista deciderà di tenere il nuovo arrivato.