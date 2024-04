Uomini e Donne anticipazioni: il primo bacio di Daniele Paudice scatena il caos in studio

Uomini e Donne continuerà a tenere alta l’attenzione dei telespettatori di Canale 5 in questa calda primavera italiana. Tanti colpi di scena sono attesi all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi. In particolare, ci sarà grande attenzione ai protagonisti del trono over. Jessica uscirà con Diego Tavani e Marcello Messina, tornato single dopo la fine della conoscenza con Tiziana. In studio, la dama rivelerà che con Diego è stata un’esterna molto divertente mentre con Marcello non è scattato nulla spontaneamente. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che tra i tre protagonista del trono over scoppierà una lite al centro dello studio. Jasna interverrà nella discussione puntando il dito contro Marcello, con il quale era uscita dal programma. Neanche a dirlo, l’attacco non lascerà indifferente il cavaliere che abbandonerà lo studio.

Uomini e Donne anticipazioni: Daniele Paudice bacia Marika, Gaia ci rimane male

Le anticipazioni di Uomini e Donne in programma dal 15 al 19 aprile sui teleschermi di Canale 5 svelano che grande attenzione sarà focalizzata anche sul trono classico e in particolare su quello di Daniele Paudice, che non ha suscitato le simpatie del pubblico a causa del suo burbero comportamento. In particolare, il tronista porterà in esterna sia Gaia che Marika. Con quest’ultima scoppierà anche un bacio. Il gesto non piacerà affatto a Gaia che in studio dirà di esserci rimasta molto male. Daniele a questo punto ammetterà di non aver fatto niente visto che la rispetta ancor di più dato che è madre di una bambina. Marika sentite le parole uscirà dallo studio infastidita dalla situazione. Daniele però non avrà reazioni preferendo rimanere in studio dove ribadirà di non aver fatto niente se non solo discutere o parlare con Gaia.