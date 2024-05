Foggia, il porcile quotidiano di via Trieste: perché il Comune e i vigili non intervengono?

Anche oggi 14 maggio – praticamente come ogni giorno – l’angolo tra via Trieste e via Monfalcone risulta sommerso dai rifiuti. Risulta impossibile camminare sul marciapiede, con il caldo inoltre la puzza sta diventando insostenibile.

Se il Comune e i vigili continuano a non intervenire, questo porcile si formerà all’infinito ogni giorno. Nelle città civili, anche in Italia, l’errato conferimento dei rifiuti si fa rispettare con le multe: se non si vuole disporre una pattuglia dei vigili, basterebbe leggere i nomi delle attività sulle etichette per elevare le sanzioni. Ci vogliono due secondi netti. Eppure i residenti stanno denunciando questo porcile da mesi, sia sui giornali che alle istituzioni. Il risultato è questo. Nessuno degna i residenti di un intervento o tantomeno di una risposta.

A causa dell’immobilismo che ha caratterizzato la classe politica fino ad oggi, il quartiere Ferrovia è diventato quello che è. Non possiamo continuare a vivere nello schifo.

