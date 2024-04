Uomini e Donne: Marcello e Tiziana si stanno ancora conoscendo? Cosa sta succedendo

Tra le protagoniste di questa edizione di Uomini e Donne c’è Tiziana Riccardi, che si è messa in mostra per i suoi commenti senza peli sulla lingua e la sua bellezza che non ha lasciato indifferenti i cavalieri del noto dating show. La donna infatti ha suscitato la curiosità anche di Marcello Messina. I due infatti si stanno conoscendo. Ma la conoscenza ha subito un intoppo. Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne Tiziana ha rivelato di aver accettato il numero di telefono di Federico mentre quest’ultimo stava conoscendo anche Aurora Tropea. Dopo una cena insieme, la dama del trono over ha espresso alcune perplessità della sua conoscenza con il cavaliere, che è interessato anche alla Tropea.

Uomini e Donne, Federico tra Marcello e Tiziana

Tiziana Ricciardi ha detto di essere uscita con Federico nonostante si stia conoscendo con Marcello. La dama di Uomini e Donne tuttavia ha dimostrato di avere qualche perplessità sul cavaliere a causa della sua intenzione di conoscere anche Aurora Tropea. Neanche a dirlo, la situazione intrica ha destato i dubbi di Tina Cipollari e Gianni Sperti, i quali sospettano che le due donne si siano messe d’accordo visto la loro amicizia. I due protagonisti hanno dimostrato di avere una certa antipatia nei confronti di Tiziana, rea di assumere il ruolo della piccola fiammiferaia. Oggi pomeriggio verrà registrata una nuova registrazione del trono over dove non è da escludere che Maria De Filippi faccia il punto della situazione sulla conoscenza tra Tiziana e Marcello. I due stanno continuando a vedersi oppure l’arrivo di Federico ha stravolto i loro piani?