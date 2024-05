Foggia, alla fine Gennarone si pente: “Profondo rispetto per le donne”

Come riportato da FoggiaToday, a mente fredda Gennarone mette da parte la provocazione artistica e si pente delle frasi indirizzate a Giorgia Meloni, che gli sono costate una denuncia per vilipendio.

“Voglio esprimere il mio rammarico e rivolgere le mie più sentite scuse al Presidente del Consiglio, On. Giorgia Meloni” dice tramite il suo avvocato Guido Di Paolo.

“Le mie esternazioni devono ritenersi ingiustificate e ingiustificabili, pertanto, assumendomi ogni responsabilità di quanto accaduto, rinnovo il mio dispiacere per aver superato il limite con le parole espresse che, inevitabilmente, hanno riguardato tutte le donne”.

“Anche se ciò non rimedia a quanto compiuto, desidero sottolineare che le mie parole non sono indicative della persona che sono veramente. Ho sempre cercato di essere una persona per bene impegnandomi costantemente nell’aiutare gli altri. Le mie azioni e le iniziative volte ad aiutare le persone più deboli sono parte integrante della mia vita e del mio carattere”.

“Mi impegnerò a fare tutto il possibile per riparare il danno causato e dimostrare il profondo rispetto che nutro per ogni donna, a prescindere dal pensiero politico e dal ruolo che la stessa possa ricoprire nella società” chiude Gennarone dopo le frasi rivolte alla premier Meloni al 1° maggio di Foggia.