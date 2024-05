Fedez denunciato per la rissa con Cristiano Iovino: ecco come ha reagito Chiara Ferragni

Fedez è finito al centro dell’attenzione mediatica per un brutto fatto di cronaca. Il rapper occupa ormai cronache social e radio tv delle ultime ore. Questa volta non sono i problemi sentimentali con Chiara Ferragni ma l’apertura di un fascicolo da parte della procura di Milano come l’unica persona denunciata per rissa per il caso di Cristiano Iovino. Il personal trainer era stato picchiato selvaggiamente da alcuni uomini scesi da un van nero nella notte del 20 e 21 aprile sotto casa sua. Fedez al Salone del libro ha dichiarato: “Io non c’ero e dalla telecamera non si vede niente”. Purtroppo la verità è ben altra come riportato da Milano Today che segnala che le telecamere avrebbero descritto il pestaggio come rapido e violento dai testimoni ed una figura che sarebbe proprio Fedez riconosciuto da un guardiamo e da un vigilante.

Chiara Ferragni non ha fatto accenni alla vicenda che ha coinvolto Fedez

Insomma, Fedez sarebbe stato indagato per il pestaggio avvenuto ai danni di Cristiano Iovino di fine aprile. E In tutto ciò come ha reagito Chiara Ferragni? I rapporti tra l’influecer e l’ex marito sono ormai inesistenti almeno davanti agli obbiettivi del loro smartphone che ora sono muti dopo aver ripreso ogni attimo della loro vita. Anche questa volta, Chiara Ferragni non ha fatto nessun riferimento o accenno alla vicenda che ha coinvolto suo marito. La donna ha postato solo foto dei figli, dei pranzi con gli amici e del suo viaggio in aereo a Roma per poi gettarsi nuovamente nel suo lavoro in ufficio a Milano. Nonostante questo, non ha fatto allusioni a quanto accaduto al padre dei suoi figli protagonista di una vicenda ancora tutta da chiarire.