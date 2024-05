Uomini e Donne, Maria De Filippi sbotta contro una dama: scoppia il caos in studio

Ieri 13 maggio è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne dove ha fatto molto discutere una lite in studio avvenuta tra dame. Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno chiesto a Maria De Filippi di chiedere ad Aurora Tropea e Cristina Tenuta di raccontare la discussione che avevano avuto nel dietro le quinte della trasmissione. Secondo alcune ricostruzioni, Aurora avrebbe detto alla collega del trono over di essere una donna di facili costumi dopo aver provato ad alzarle la gonna. Di qui, è arrivato il commento di Tina Cipollari che ha sempre dimostrato di non nutrire una certa simpatia per Aurora Tropea. L’opinionista di Uomini e Donne infatti ha dichiarato: “Aurora tu sei una vergogna, tu sei una donna perfida, cattiva e che ce l’hai con le altre donne“. Maria De Filippi è intervenuta nella discussione dichiarando. “Credo che Aurora debba dare delle scuse a Cristina”.

Aurora Tropea fa perdere la pazienza a Maria De Filippi a Uomini e Donne

Nella puntata del 13 maggio di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha mostrato un filmato in cui si vede Aurora Tropea prendere a brutte parole Cristina. La dama però ha provato a giustificare il suo comportamento dicendo di essere stata provocata da Cristina, tanto da avere avuto una brutta reazione. La conduttrice a questo punto ha provato a far ragione Aurora Tropea con scarsi risultati. L’atteggiamento della dama ha fatto per perdere la pazienza alla padrona di casa, che è letteralmente sbottata: “Ci rinuncio, ma lo dico per te perché sono almeno quattro anni che vieni qua. Io sono una persona che ha tanta pazienza ma me la stai facendo perdere”. Insomma, clima ad alta tensione nello studio del dating show più famoso d’Italia.