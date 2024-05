Endless Love episodi turchi, Vildan e la clamorosa scoperta

Endless Love e gli episodi turchi ci faranno vedere un inaspettato colpo di scena. Grazie alle anticipazioni provenienti dalla Turchia, giungeranno novità alquanto impreviste per Vildan, che rimarrà vittima dello shock. Che verremo a sapere?

Endless Love soap drammatica turca attira molto il pubblico in Italia

Endless Love sta riscontrando molto successo in Italia. I telespettatori che sono attratti dalle vicende dei protagonisti della soap aumentano, esponenzialmente, così emerge dagli ascolti. Oltre alla programmazione su Canale 5, possiamo seguire le puntate in streaming su Mediaset Infinity.

Vildan farà una scoperta amara, con anticipazioni molto piccanti. La donna per lo shock subito, crollerà di fronte a delle rivelazioni. La verità verrà a galla e, per dirla tutta, tutti sono a conoscenza che Deniz è figlia di Emir, mentre l’uomo e Nihan sono all’oscuro.

Endless Love spoiler: Vildan scoprirà tutta la verità

Dopo che il padre Onder, il fratello Ozan, e l‘arresto di Kemal, la donna scoprirà di attendere un figlio e deciderà di partorire a Londra il bambino. Vildan conoscerà il vero nome del padre di Deniz. Leggendo il diario che la ragazza aveva scritto scoprirà che la nipote è in realtà la figlia di Kemal. La bambina non era quindi figlia di Emir!

Nihan ha preparato un diario per la figlia, proprio quello che troverà Vildan. All’interno Kemal, avrebbe letto la sua crescita raccontata dalla madre. La donna avrebbe voluto svelare la verità, ma un furioso litigio avuto la farà tacere. Inizialmente avrebbe voluto bruciare il diario, però ripenserà e continuerà a scrivere.

Nihan lascerà il diario in un mobile nella stanza della figlia

e, quando uscirà, Vildan si fionderà in camera per leggerne il contenuto. Nihan aveva rivelato: “Kemal, il giorno in cui Deniz compirà un anno troverò un modo sicuro per consegnarti questo diario. Ora siamo come due sconosciuti, tra noi è ormai tutto finito, ma Deniz è tua figlia. Sì, sei suo padre”.

Diverse le domande che attanaglieranno Vildan dopo la scoperta. La donna, infatti, aveva creduto che la piccola fosse figlia di Emir.