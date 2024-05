Viva Rai2, Fiorello apre ad una terza edizione: le parole del conduttore fanno sperare

Viva Rai2 è tra i programmi più amati dai telespettatori di Rai 2. Lo show condotto da Rosario Fiorello da lunedì al venerdì ha appena chiuso i battenti dopo un’altra stagione di successi. Il programma ha registrato ascolti record nonostante vada in onda nelle prima ore della mattina. Di recente, il suo conduttore ha rilasciato un’intervista alle pagine di Radiocorriere Tv. In questo frangente, il giornalista l’ha invitato a tornare portando semmai il suo divano per riposarsi nel glass. Il mattatore siciliano a questo punto ha risposto: “Ci penseremo”. Insomma, Rosario avrebbe lasciato un piccolo spiraglio per una terza edizione di Viva Rai2 sui teleschermi italiani.

Rosario Fiorello ha bisogno di relax dopo Viva Rai2

In occasione dell’ultima puntata di Viva Rai2, Rosario Fiorello aveva riferito: “ci vediamo alla prossima idea”, esprimendo la volontà di tornare in televisione. L’uomo tuttavia su Radiocorriere Tv ha voluto precisare: “Per il momento c’è la necessità di un po’ di relax.” Quest’estate sicuramente il mattatore penserà ad una nuova idea da portare sul piccolo schermo nella prossima stagione televisione o almeno è quello che si augurano i suoi fan. Fiorello rimarrà sulla Rai dopo che alcune voci lo volevano su Canale Nove insieme ad Amadeus, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, che hanno appena concluso la stagione di Che tempo che fa con il botto.