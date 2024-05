Terra Amara anticipazioni: ecco come terminerà la soap

Terra Amara anticipazioni si sta avvicinando al finale della stagione che ha incollato davanti il televisore un numero crescente di fan. Le nozze di Fikret Fekeli e Zeynep Yılmaz concluderanno la serie televisiva, che accadrà agli altri personaggi?

Terra Amara, news: come finiranno i cattivi?

Terra Amara è stata trasmessa in Turchia nell’anno 2022, per cui i personaggi della soap, ora hanno un’età diversa da allora. Inoltre la voce che sentiamo narrare la storia, dopo al matrimonio di Fikret Fekeli e Zeynep Yılmaz dirà che Abdülkadir Keskin verrà condannato a morte per l’omicidio di Ali Rahmet Fekeli.

Il fratello Vahap ha perso la vita cadendo da un tetto, mentre stava tentando la fuga dall’istituto psichiatrico nel quale era stato rinchiuso. Betul Arcan trascorrerà circa 23 anni in prigione, per l’assassinio di Hakan Gümüşoğlu.

Betul farà perdere le sue tracce e sparirà per sempre da Cukurova

Oltre alla scomparsa di Betul, Şermin morirà per un infarto, pulendo le scale del municipio. Haşmet Çolak che esalerà il suo ultimo respiro nel 1985, in carcere. Füsun Arman, la nemica di Şermin, divorzierà dal marito.

I personaggi buoni: Gaffur Taskin morirà a 75 anni in una notte di piena estate, dopo essere riuscito a rifarsi una vita al fianco di Gülsüm, crescendo il piccolo Mehmet Ali come suo. La figlia adottiva Üzüm raggiungerà l’obiettivo di diventare un medico, primario in un ospedale di Chicago.

Gli altri?

Rasit e Fadik diventeranno genitori dell’ufficiale Kenan e dell’avvocatessa Feliz, Cevriye sposerà il ricchissimo Ivo, scoprendo che è un taccagno il marito. Çetin Ciğerci pur avendo la sua amata Gulten nel cuore, riuscirà a rifarsi una vita con la maestra di musica Aysen, e diverrà padre di una bambina, chiamata Gulten come la sua prima ed indimenticabile moglie.

Piano piano se ne andranno e moriranno, la storia finirà, lasciando il ricordo nel cuore!