Uomini e Donne anticipazioni: Ida elimina Mario, vera la segnalazione con un’altra

Oggi 22 aprile si è registrata una nuova registrazione di Uomini e Donne dove sono accaduti numerosi colpi di scena che hanno tenuto alta l’attenzione del pubblico in studio. Maria De Filippi ha dato spazio al trono classico ed in particolare al trono di Ida Platano. Le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni segnalano che la conduttrice ha fatto il riassunto della registrazione precedente dove si è scoperto che la segnalazione su Mario Cusitore era vera al 100%. Ida a questo punto ha fatto il suo ingresso in studio apparendo molto arrabbiata. In questo frangente, il corteggiatore non ha potuto fare altro che ammettere di aver visto la ragazza in hotel sebbene abbia smentito che ci sia stato qualcosa tra di loro. Parole che hanno generato un vero e proprio polverone in studio,

Uomini e Donne anticipazioni: Ida elimina Mario, lite furiosa in studio

Le anticipazioni di Uomini e Donne in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Ida Platano si è scagliata come una furia contro Mario, tanto da litigare furiosamente con lui. Alla fine, la tronista ha preso la decisione di eliminarlo dal programma. Il napoletano a questo punto è uscito dallo studio. Anche Ida Platano ha lasciato la registrazione mostrandosi molto arrabbiata. La donna però non è uscita per andare a riprendersi Mario ma avrebbe lasciato lo stabile in cui si registrano le puntate. Pierpaolo, invece, non è entrato in studio mentre Gianni Sperti e Tina Cipollari si sono scagliati come una furia contro Mario per aver preso in giro Ida. Per questo motivo, il trono della donna potrebbe essere a rischio.