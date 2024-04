Uomini e Donne, Ida Platano potrebbe non scegliere nessuno: la minaccia a Mario e Pierpaolo

Oggi 22 aprile è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne dove grande attenzione è stata catalizzata su Ida Platano, il cui trono è molto in alto mare. La tronista ha dimostrato di non fidarsi di nessuno dei suoi due corteggiatori. Nella puntata odierna, la donna ha ricevuto una sorpresa da parte di Mario Cusitore. Il corteggiatore napoletano ha fatto preparare uno striscione per Ida Platano con su scritto: “Ho capito quanto ti voglio nella mia vita“. In questo modo, l’uomo si è guadagnato gli applausi del pubblico di Uomini e Donne ma ha suscitato le critiche di Tina Cipollari. L’opinionista infatti ha accusato Mario di aver studiato tutto a tavolino. Una critica che sembra aver trovato d’accordo anche Ida Platano, la quale ha ammesso di essere ancora frenata nei confronti di Mario.

Uomini e Donne, Ida Platano potrebbe non scegliere uno tra Mario e Pierpaolo

Ida Platano ha detto di sentirsi un po’ frenata nei confronti di Mario Cusitore nonostante una bellissima esterna. Anche Pierpaolo Siano ha sorpreso la tronista con un’esterna in un giardino pieno di tulipani. Una volta in studio, l’uomo ha esordito con una frecciatina: “Tu sei una donna matura, io non ti dico parole tanto per dirle come i bambini” chiamando in causa Mario, che è sbottato: “Sei proprio sc*mo. Hai sprecato un’esterna per parlare di me”. Neanche a dirlo, tra i due uomini sono volate scintille. Alla discussione è intervenuta Ida Platano, che è letteralmente sbottata, tanto da fare una pesante minaccia. La donna ha dichiarato: “Io tutto questo interesse non lo sento. Io voglio uscire di qua serenamente altrimenti con nessuno”. La donna ha fatto intendere che potrebbe lasciare Uomini e Donne senza scegliere nessuno.