Uomini e Donne anticipazioni dal 15 al 19 aprile: Ida Platano abbandona il programma? La scelta della tronista

Una settimana ricca di colpi di scena quella che aspetta i fan di Uomini e Donne dal 15 al 19 aprile sui teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni del dating show condotto da Maria De Filippi rivelano che Mario Cusitore si troverà a discutere furiosamente con Ida Platano in studio. Lite che proseguirà nel backstage. Il cavaliere napoletano si presenterà nel camerino di Ida per un ultimo chiarimento. Anche Pierpaolo sceglierà di dare una chance al trono di Ida dopo essere stato accusato di non fare nulla per conquistarla. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Pierpaolo deciderà di farle una sorpresa davvero inaspettata. L’uomo si presenterà a Brescia, città dove la tronista lavora ma lei si rifiuterà di incontrarlo. Ma il corteggiatore non si arrenderà tanto che il giorno successivo partirà all’attacco. La mattina dopo, Pierpaolo si presenterà da Ida con la colazione in mano.

Uomini e Donne anticipazioni: Ida Platano decide di rimanere nel programma

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Ida Platano rimarrà molto emozionata dalla sorpresa fatta da Pierpaolo. La tronista grazie a questo gesto prenderà una decisione sul suo futuro all’interno del dating show. La donna infatti deciderà di rimanere come tronista per la gioia dei due corteggiatori. A tal proposito, questi ultimi balleranno con Ida Platano dopo averla omaggiata con una torta a sorpresa per il suo compleanno. Per quanto riguarda il trono over, Aurora e Federico chiuderanno la loro frequentazione mentre tra Ylenia e Mario scoppierà il fatidico e atteso bacio. Insomma, ci attende una settimana ricca di colpi di scena per gli amanti del dating show dei teleschermi di Canale 5.