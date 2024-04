Uomini e Donne anticipazioni: Alessandro Vicinanza pronto a tornare, finita con Roberta Di Padua?

Segnalazione choc su Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. La coppia uscita da qualche mese da Uomini e Donne starebbe vivendo un momento di crisi. Dopo un anno di frequentazione con Ida Platano, l’uomo era tornato nel programma dove era uscito insieme a Roberta per concedere una chance al loro rapporto. Ufficialmente la relazione sembrava procedere a gonfie vele, tanto che la coppa era solita pubblicare storie della loro vita. I due avevano affermato di essere molto affiatati se qualcosa non fosse andato per il verso giusto. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Alessandro Vicinanza potrebbe far ritorno a settembre nel dating show per trovare l’anima gemella.

Uomini e Donne anticipazioni: Alessandro Vicinanza potrebbe tornare a settembre dopo la fine della storia con Roberta Di Padua

Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano che Alessandro Vicinanza sarebbe tornato single, tanto non escludere il ritorno a settembre nel dating show condotto da Maria De Filippi. A confermarlo sarebbe stato un utente che ha fatto una segnalazione all’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha riferito di aver udito i genitori di Alessandro affermare che loro figlio sarebbe tornato nel parterre del trono over. Una notizia davvero inaspettata che ha suscitato un chiacchiericcio mediatico molto interessante. Gli utenti infatti sperano che la coppia spieghi cosa stia succedendo o cosa è successo tra di loro. Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua hanno deciso di lasciarsi oppure si tratta di una strategia per tornare sulla cresta dell’onda e non perdere la popolarità conquistata fino ad oggi? Non resta che attendere i prossimi giorni per saperlo.