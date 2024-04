Un Posto al Sole anticipazioni, Damiano ed Eduardo sono in pericolo: Niko fa soffrire Manuela

Le anticipazioni di Un Posto al Sole rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, l’appuntamento con la fiction è sempre alle 20.45 su Rai 3. Damiano si è rivolto a Eduardo per proteggere Rosa, affidandogli il compito di investigare in carcere per scoprire ulteriori dettagli sulle minacce rivolte alla Picariello. Grazie alle informazioni fornite da Nunzio, Damiano ha acquisito preziose informazioni su Flavio Bianchi, l’imprenditore responsabile del progetto di riqualificazione del quartiere di Rosa. È evidente a tutti che Bianchi non sia il professionista integerrimo e pulito che pretende di essere, ma che sia coinvolto in affari loschi con la camorra, guidata dal temibile boss Torrente.

Damiano si avvicina sempre di più alla verità e si prepara a utilizzare tutte le risorse a sua disposizione per smascherare Flavio Bianchi e il boss Torrente. Tuttavia, deve rimanere in guardia, poiché il criminale ha già inviato un informatore per dare una lezione sia a lui che a Eduardo per aver collaborato con le autorità. I due amici devono prestare molta attenzione alle prossime mosse del criminale.

Anticipazioni Un Posto al Sole 23 aprile 2024

Mariella non riesce più a mantenere il segreto di Silvia e spera di poterlo condividere con qualcuno di fidato. Guido invece darà una brutta notizia a Michele, che soffrirà molto nell’apprendere che Silvia sta per sposarsi.

La relazione tra Valeria e Niko procede a gonfie vele, e sembra che il Poggi abbia finalmente ritrovato la felicità e la serenità. Preparandosi per andare a trovare la sua nuova compagna, Niko lascerà Napoli per qualche giorno, causando dolore a Jimmy e soprattutto a Manuela. Quest’ultima continua a soffrire per il suo amore impossibile verso Niko, guardando con amarezza la nuova vita del suo ex, pur sperando segretamente di poterlo un giorno riconquistare.