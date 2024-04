Un Posto al Sole anticipazioni, ritorno inaspettato: ha baciato Michele!

Le anticipazioni di Un Posto al Sole rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, l’appuntamento con la fiction è sempre alle 20.45 su Rai 3. Rosa si trova di nuovo nel vortice del pericolo, ma Damiano Renda non è disposto a arrendersi. Anche se non condivide più lo stesso tetto con lei e non può proteggerla come vorrebbe, il suo impegno a garantire la sicurezza della sua ex compagna e del loro figlio è incrollabile. Determinato a sventare le minacce che affliggono Rosa da mesi, Damiano riflette sulla possibilità di chiedere aiuto a Eduardo, sperando di ottenere informazioni cruciali per identificare i responsabili. Nel frattempo, Eduardo si impegna a indagare dal carcere, promettendo a Damiano di fornire presto aggiornamenti utili.

Anticipazioni Un Posto al Sole, Mariella indaga per scoprire la verità

La trama si complica ulteriormente quando Damiano e Nunzio si ritrovano inconsapevolmente ad indagare sulla stessa persona. Mentre Damiano si concentra sulla protezione di Rosa, Nunzio cerca di confermare il coinvolgimento di Flavio Bianchi nell’incidente che ha coinvolto Diana. Con il supporto di Marta, alleata preziosa nella sua ricerca di prove, Nunzio si impegna al massimo per raggiungere il suo obiettivo.

Intanto, Roberto, alle prese con le crisi di Marina, si rivolge a Filippo con una richiesta sorprendente, coinvolgendo Tommaso e Ida in un’intricata rete di eventi che lascerà tutti senza parole.

Mentre Silvia manifesta segni di gelosia nei confronti di Michele, Mariella intuisce che qualcosa non va. Il ritorno inaspettato di Fabiana mette a dura prova il rapporto tra Silvia e Giancarlo, con quest’ultimo che lotta per ripristinare la pace familiare. Mariella, decisa a scoprire cosa tormenta la sua amica, indaga sulle ragioni del suo turbamento, sospettando che ci sia qualcosa che la madre di Rossella non le ha rivelato. Determinata a scoprire la verità, Mariella spinge Silvia a confidarsi, aprendo la strada a rivelazioni sorprendenti riguardanti un bacio con Saviani.