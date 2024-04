Terra amara anticipazioni serale 25 aprile: il triste destino di Sermin e Betul

Tanti colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata di Terra amara che il pubblico avrà modo di vedere giovedì 25 aprile dalle ore 21:20 in prima visione sui teleschermi di Canale 5. In particolare, Abdulkadir scoprirà che Colak ha finto di sposare Betul. Nel frattempo a Cukurova giungerà un nuovo personaggio chiamato Hamran, intenzionato a vendicarsi di suo padre morto molti anni prima in Libano a causa di Abdulkadir e Hakan. Le anticipazioni di Terra amara rivelano che il proprietario dell’officina e l’imprenditore si incontreranno di nascosto per parlare della situazione se non venissero spiati da Zuleyha. La madre di Adnan chiederà immediatamente una spiegazione ad Hakan, che sarà costretto ad inventarsi una scusa.

Terra amara anticipazioni: Sermin e Betul trattate come schiave da Vahap

Le anticipazioni di Terra amara in onda il 25 aprile in occasione della Festa della Liberazione rivelano che Colak non pagherà le sue braccanti, tanto che Zuleyha correrà in loro aiuto. Allo stesso tempo, l’uomo cercherà di convincere le operaie della protagonista a raccogliere le sue arance. Una richiesta che sarà respinta dalle donne, dopo aver scoperto che non pagava le loro colleghe. Intanto Hakan e Abdulkadir penseranno che l’unica soluzione sia uccidere Hamran mentre Sermin e Betul ormai senza un tetto accetteranno di vivere con Vahap che le tratterà come serve. Ma l’avvocatessa non vorrà prendere gli ordini dall’uomo se sua madre non la convincesse a stare al suo gioco. Infine Cevriye cercherà di conquistare Gaffur mentre Zuleyha deciderà di istituire un fondo di solidarietà ed inizierà una battaglia per la battaglia salariale.