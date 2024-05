Manfredi di Svevia, ascesa e declino di una dinastia. Il libro di Vittorio Tricarico

Credo di non esagerare nel definire Vittorio Tricarico, tra le personalità più colte e poliedriche della nostra città.

In verità, ho avuto modo di conoscerlo più di quarant’anni fa, per via del figlio compianto Matteo, con il quale abbiamo condiviso il percorso scolastico liceale, oltre che una grande fraterna amicizia nel tempo.

Sono rimasto affascinato dalla sua conoscenza, quando avevo solo tredici anni, perché, quarantenne qual era, suonava il pianoforte, cantava Frank Sinatra, scriveva commedie teatrali, aveva appena iniziato a studiare il clarinetto ed era un valido ed apprezzato insegnante di educazione fisica, oltre che formatore e preparatore atletico di diverse discipline sportive.

Quando salivo a casa sua, respiravo sempre aria di cultura, nutrendomi ed arricchendo la mia conoscenza, con i suoi veloci racconti di ogni genere, con i miei occhi che intercettavano sempre libri appoggiati qua e la, divorati letteralmente da Vittorio, come mi riferiva Matteo.

Oggi, uno dei tanti incontri casuali nella centralissima via Maddalena che frequentiamo da sempre ed ecco che per caso cominciamo a parlare di teatro, di cultura, dei pregi e difetti della nostra città ed il discorso si incanala su Manfredi di Svevia, fondatore della nostra città, al quale Vittorio, per tanti anni, ha dedicato studi profondi che nell’anno 2007 sono sfociati nella prima uscita di un saggio dedicato al principe delle Due Sicilie, ripubblicato nel giugno 2023, con l’inserimento di nuovi episodi, consultando nuove pubblicazioni specifiche presentate al mondo storico-letterario dal quale ha attinto.

Un romanzo storico, sulla sua vita e la sua ascesa da leggere con interesse, perché come si dice: non si puo conoscere del presente se non si conosce il passato. Antonio Castriotta