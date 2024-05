Domenica In anticipazioni e ospiti del 19 maggio: da Mara Venier arriva un giudice di Amici 23

Mara Venier tornerà in onda con una nuova puntata di Domenica In il prossimo 19 maggio. Per l’occasione, la conduttrice accoglierà nel suo studio molti ospiti dello spettacolo italiano. La donna aprirà la puntata rendendo omaggio ad uno dei volti più amati e riconosciuti in Italia e nel mondo. Si tratta di Raffaella Carrà morta il 5 luglio 2021. Per l’occasione, la conduttrice intervisterà Giancarlo Magalli con cui Raffaella ha lavorato moltissimo a partire da Pronto Raffaella. Sempre nel talkshow interverranno Enrica Bonaccorti, che prese il posto della defunta showigirl in Pronto chi gioca. Le anticipazioni di Domenica In annunciano che interverranno anche Enzo Paolo Turchi, Alessandro Greco, Luca Tommasini e Angelo Perrone. Proprio questi ultimi si esibiranno in un ballo dedicato a Raffaella.

Domenica In anticipazioni: Mara Venier ospita da Amici 23 Michele Bravi

Le anticipazioni di Domenica In rivelano che Mara Venier accoglierà in studia Marcello Bella. La cantante rilascerà un’intervista a 360° e si esibirà con un brano dedicato alla sua splendida Sicilia dal titolo Etna. Sembra per il panorama musicale giungerà in studio Michele Bravi. Il giudice di Amici 23 si esibirà con il suo nuovo singolo Umorismo italiano. Spazio al cinema con la fiction su Guglielmo Marconi. Per l’occasione interverrà l’attore protagonista Stefano Accorsi. A seguire un simpatico gioco con le sigle più celebri. Infine ci saranno come ospiti Giovanni Donzelli che con Vincenzo Audio 2 si esibiranno con il brano Alle 20.