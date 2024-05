Viola come il mare 2 anticipazioni stasera 16 maggio: il ritorno di Farah turba Viola

Dopo il successo delle prime due puntate, stasera 16 maggio andrà in onda un nuovo appuntamento con Viola come il mare 2 con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi. La serie tv ha registrato un boom di ascolti sui teleschermi di Canale 5 e in streaming dove ha totalizzato oltre 18 milioni di visite in pochi giorni. Le anticipazioni di Viola come il mare 2 riguardanti la terza puntata in programma giovedì 16 maggio dalle ore 21:20 in prima visione sui teleschermi di Canale 5 annunciano grandi novità. In particolare, Viola Vitale capirà chi è il vero padre di Francesco. La donna scoprirà che Pietro Marino è il genitore di Demir dopo delle attente indagini. Nel frattempo, ci saranno pessime notizie per Turi. L’uomo sarà costretto a trasferirsi dall’ispettore dopo essere stato cacciato di casa da sua moglie. Purtroppo la convivenza si rivelerà più difficile del previsto.

Viola come il mare 2 anticipazioni terza puntata: Viola si allontana da Francesco a causa di Sarah

Le anticipazioni di Viola come il mare 2 riguardanti la terza puntata rivelano che Viola e Francesco saranno alle prese con un nuovo caso da risolvere. I due protagonisti dovranno indagare sulla morte sospetta di un giovane violinista. In questo frangente, la giornalista Vitale si avvicinerà pericolosamente a Matteo. Neanche a dirlo, tale vicinanza susciterà la gelosia di Francesco. Leonardo, intanto, dimostrerà di avere un segreto legato a Viola. Proprio quest’ultima e Demir sembreranno avvicinarsi ancora di più se l’arrivo di Farah non turbasse i loro piani. Viola si allontanerà da Francesco se poi non cambiasse idea.