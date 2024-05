X-Factor passerà al Nove, Amadeus: lo condurrà, incredibile!

Chi l’avrebbe detto che X-Factor sarebbe passato al Nove e Amadeus ne sarà il conduttore? L’annuncio ha lasciato tutti senza parole. Discovery non si è lasciato scappare l’occasione di avere il grande marito della Civitillo nel suo regno. Il matrimonio con Giovanna potrebbe portarne un altro televisivo e sarebbe un grande successo.

Il talent show trasloca sulla rete del gruppo Discovery con Amadeus nella prossima stagione

Le indiscrezioni sono state confermate. e diventate realtà! Dopo la conduzione per ben cinque stagioni consecutive del Festival di Sanremo, come avrebbe potuto privarsi della conduzione e della direzione artistica di una kermesse musicale?

Il risultato sarà sbalorditivo come ascolti e incassi. È forse per questo motivo che, in quella Nella sua nuova dimora, il Nove, Amadeus presenterà il nuovo X-Factor, sarà una partenza con il bottoa!

Amadeus condurrà X-Factor? Le prime conferme

Prima di salutare la Rai, lasciando un po’ tutti sorpresi si era parlato, visto che il format da tredici anni su Sky, era alla ricerca di una nuova sistemazione, con il contratto a breve in scadenza. In poco tempo la notizia potrebbe diventare ufficiale.

X-Factor da Sky a Nove, Amadeus sarà al timone del talent show e dice: “Ho bisogno di nuove sfide, di nuove avventure”, in conferenza stampa alla fine del 74esimo Festival di Sanremo, il quinto consecutivo per lui.

Amadeus pronto a presentare il nuovo X-Factor su NOVE

Dopo ben cinque edizioni del Festival di Sanremo come protagonista, Amadeus sarà al timone di X-

Al Nove, ha firmato un accordo con il gruppo Discovery, protagonista dalla prossima stagione. L’indiscrezione circolata con insistenza tempo fa ora ha trovato conferme, come rivelano le pagine del settimanale NuovoTv.

Il presentatore potrebbe, inoltre tornare a guidare anche i Soliti Ignoti, che con Affari tuoi ha sfondato con gli ascolti grazie a lui su Rai Uno. I vertici di Viale Mazzini, infatti, non rinnoveranno l’accordo per i diritti della trasmissione, anche se l’emittente di Warner Bros lo vorrebbe.