Le anticipazioni settimanali delle puntate di Beautiful da domenica 19 a sabato 25 maggio 2024 mostrano

Bill, innamorato di Sheila Egli ha ricattato Finn e Steffy minacciando di denunciare Taylor e impedendo a loro di testimoniare in suo favore. In questo modo Sheila è uscita di prigione. Katie andrà a fare visita a Bill e cercherà di farlo ragionare, ma invano, perché lui sembra completamente plagiato da Sheila.

Bill e Katie discuteranno e poi la donna verrà cacciata

Bill e Katie avranno una discussione, lui in seguito caccerà di casa l’ex-moglie e bacerà la sua nuova compagna. Bill aiuterà Sheila che sarà libera e inizierà una nuova vita accanto a lui. Finn e Steffy rimarranno sconvolti.

LEGGI ANCHE: Un posto al sole da lunedì 20 a venerdì 24 maggio 2024

Entrambi riveleranno a Li di essere stati ricattati da Bill. Katie apparirà molto turbata dalla discussione avuta con l’ex-marito. Katie confiderà a Carter di essere preoccupata per il futuro del figlio. La love story tra Bill e Sheila allarmerà Wyatt e Liam, tanto da decidere di affrontarlo faccia a faccia e chiarire.

Bill informerà i figli del suo rapporto con Sheila

Visto che Liam e Wyatt si preoccuperanno riguardo alla relazione con Sheila, Bill informerà i figli che il suo rapporto con Sheila è solido e che lo sarà per sempre. Steffy e Finn cercheranno di vivere serenamente, nonostante Sheila sia libera.

Steffy e Finn si dichiareranno pronti ad affrontare gli eventuali colpi di testa. Brooke, Hope e Liam parleranno di come Bill stia ricattando Taylor per tenere Sheila fuori di prigione. La Logan senior andrà a casa di Bill per fargli cambiare idea e fare arrestare Sheila. Con Sheila presente, Brooke farà un appassionato discorso a Bill.

Brooke sembra smuovere qualcosa in Bill

Brooke, con il suo appassionato discorso, sembrerà smuovere qualcosa in Bill. Deacon diventerà il nuovo proprietario del ristorante “Il Giardino”; Hope lo informerà che Bill e Sheila si sono messi insieme. Brooke cercherà di convincere Bill a liberarsi di Sheila, lui sarà irremovibile e le risponderà di aver bisogno di Sheila.

Dopo il secco no di Bill, Brooke se ne andrà giurando che non si fermerà fino a quando Sheila non finirà in prigione. Eric e Zende riceveranno una pessima recensione sui modelli creati per l’ultima sfilata.