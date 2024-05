Viola come il mare 2 anticipazioni quarta puntata: Francesco e Viola alle prese con una neonata

Dopo il grande successo delle prime tre puntate, Viola come il mare 2 tornerà in televisione con un nuovo appuntamento dove si attendono tanti colpi di scena. Francesca Chillemi e Can Yaman torneranno a deliziare il pubblico dei teleschermi di Canale 5. Le anticipazioni di Viola come il mare 2 riguardanti la quarta puntata in programma giovedì 23 maggio in prima visione tv rivelano che Framcesco e Viola saranno alle prese con un nuovo caso da risolvere. La giornalista e l’ispettore Demir dovranno indagare sulla morte di una veterinaria trovata morta all’interno della sua clinica. I due protagonisti scopriranno che una donna era stata vista scappare dalla scena del delitto insieme ad un cane. Tuttavia, la verità potrebbe essere ben altra.

Viola come il mare 2 anticipazioni: Viola e Francesco alle prese con la piccola Joanna

Le anticipazioni di Viola come il mare 2 riguardanti la quarta spagnola trasmessa dalle ore 21:20 in prima visione su Canale 5 rivelano che Turi proverà ad imitare i comportamenti di Francesco con effetti esilaranti. Intanto, Raffaele cercherà di entrare nelle grazie di Maryan. Un comportamento che però si scontrerà con il cinismo di Tamara, la quale non crederà alla buonafede del collega. Francesco e Viola, intanto, saranno alle prese con un altro caso. I due dovranno indagare sul ritrovamento di una donna morta dopo una colluttazione. Allo stesso tempo, la giornalista e l’ispettore dovranno fare i conti con la decisione di Farah di lasciare alle loro cure la figlia Joanna. Infine Demir proverà a fare pace con Osman, l’uomo che credeva fosse suo padre.