Terra amara anticipazioni domani 17 maggio: Betul compie una pazzia

Tanti colpi di scena accadranno nel corso del nuovo appuntamento di Terra amara che andrà in onda domani 17 maggio dalle ore 21:20 in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Scendendo nei dettagli, grande attenzione sarà focalizzata su Sermin e Betul. Madre e figlia non riusciranno a trovare un alloggio dove poter vivere almeno temporaneamente. Una situazione che farà perdere il lume della ragione all’avvocatessa. Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Betul organizzerà una vendetta ai danni di Zuleyha ritenuta la responsabile di tutto. Per questo motivo, la donna non esiterà a rubare un auto e recarsi a villa Yaman dove sparerà contro la protagonista. Lo sparo però verrà intercettato da Hakan, che sacrificherà la propria vita per salvare quella di Zuleyha.

Terra amara anticipazioni: Sermin accusa un brutto malore

Le anticipazioni di Terra amara in onda domani 17 maggio rivelano che Zuleyha e Fikret porteranno Hakan in ospedale dopo aver ricevuto uno sparo in pieno petto. Purtroppo le condizioni dell’imprenditore saranno così gravi da esalare l’ultimo respiro attorniato tra i suoi affetti più cari. Nel frattempo, Betul in fuga si incontrerà con Abdulkadir e Vahap. In due uomini a questo punto proporranno alla ragazza di fuggire insieme a loro in Siria. Sermin, invece, troverà ospitalità all’interno di una baracca. A tal proposito, la donna accuserà un brutto malore a causa dei morsi della fame. Colak, infine, inizierà a far circolare la voce che Zuleyha abbia posto fine alla vita di Hakan solo per entrare in possesso della sua immensa fortuna.