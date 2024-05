Un posto al sole da lunedì 20 a venerdì 24 maggio 2024 porterà in scena Roberto, Renato e Raffaele, che succederà? Grazie alle anticipazioni settimanali sulle puntate future di Un posto relative alla settimana al 24 maggio 2024, scopriremo il duro confronto e come andrà a finire tra Ferri e Raffaele.

Un posto al sole, Raffaele potrebbe avere parecchi problemi

Diego e Renato consiglieranno in un modo opposto all’altro. Damiano non riuscirà a non pensare a quello che ha visto. Parlerà con Viola delle sue paure nascoste?

Renato e Filippo non scalfiranno la decisione di Roberto di procedere contro Raffaele. Diego proverà a convincere Ida ad andarsene dalla casa di Ferri, sistemando così la situazione. Mariella è sempre più adirata e nervosa per la vicinanza fra i due, Guido intanto accompagnerà Claudia a fare il provino.

Guido accompagnerà Claudia a fare il provino

Guido accompagnerà Claudia al provino e i due saranno molto vicini. La diatriba con Ferri getterà Raffaele in uno sconforto enorme. Marina tornerà dalla vacanza, inconsapevole di quanto è accaduto, mentre Ferri continuerà a spingere Diego, approfittando di ciò che è successo con il padre.

A Palazzo Palladini verrà organizzata una riunione condominiale urgente, per decidere su una questione delicata. Raffaele sarà sempre più avvilito, Ferri metterà pressione a lui e a Diego. Nunzio realizzerà che la ripresa di Diana è molto complicata, più di quanto l’avesse immaginata. Riccardo farà fatica a vincere il risentimento che prova verso Rossella. Guido, invece, sarà sempre più attirato da Claudia.

La data delle nozze con Eduardo si sta avvicinando, per Clara rimarrà ancora un ultimo scoglio da superare. Alla riunione di condominio Ferri avrà la ragione o gli altri condomini andranno contro a Raffaele? Nunzio è più vicino a Diana, Rossella rifletterà sui propri sentimenti.