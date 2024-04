Terra Amara anticipazioni: Betul braccata dalla polizia

In Terra Amara le anticipazioni stanno per giungere interessanti. La morte di Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Çelikkol) sarà il macabro evento che segnerà la fine di ogni storyline di Terra Amara. Betul Arcan (Ilayda Çevik) è colpevole di avere ucciso Hakan , anche se in verità, avrebbe voluto togliere di mezzo Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek). Stiamo per arrivare alle ultime puntate italiane, che accadrà?

Terra Amara, news: Betul uccide Hakan e scappa

Betul si è presentata improvvisamente a villa Yaman con una pistola, con cui voleva togliere di mezzo Zuleyha. Tuttavia, Hakan con il suo corpo farà da scudo e si prenderà una pallottola all’altezza del cuore. Morirà poco dopo in ospedale.

Betul fuggirà, lascerà da sola la madre Şermin (Sibel Tascioglu) che, piena di vergogna, tenterà di nascondersi.Il destino vorrà che la ragazza sia latitante, come i fratelli Abdülkadir (Erkan Bektaş) e Vahap Keskin (Ergün Metin).Il primo sarà ricercato dalla polizia per l’evasione dal carcere, dove era stato rinchiuso per l’omicidio di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik).

Terra Amara, spoiler: Betul verrà “ospitata” da Vahap e Abdülkadir

I Keskin non se la prenderanno con Betul per l’omicidio del loro amico Hakan, penseranno erroneamente che sia stato lui, non Zuleyha, a comunicare agli inquirenti dove si erano nascosti, dopo la fuga dal carcere di Abdülkadir.

Quest’ultimo ospiterà la sua ex nel garage dove avrà trovato soggiorno con Vahap, attendendo di fuggire all’estero. I due fratelli si scatteranno alcune fotografie per un uomo che darà loro dei passaporti falsi per oltrepassare la frontiera, e faranno lo stesso con Betul.

I Keskin parleranno di una borsa con denaro nascosta nella loro vecchia casa

Vahap dovrà andare a prendere una borsa piena di denaro, prima di fuggire definitivamente dalla Turchia. Betul fingeva di dormire e invece sentirà ogni parola. La ragazza finirà per commettere un altro errore per intascarsi da sola tutti i soldi.

Vahap si allontanerà dal rifugio per incontrare l’uomo dei passaporti falsi e per recuperare il denaro, Betul darà un colpo in testa a Abdülkadir con un legno trovato nel garage e raggiungerà la casa dei Keskin. La giovane troverà facilmente il denaro. Poco dopo, però, Vahap la incontrerà per strada e capirà ciò che ha fatto Betul. Quindi speronerà l’auto, si scaglierà contro la ragazza con una una pistola.

Vahap non riporterà Betul da Abdülkadir. L’uomo penserà di portare con loro la Arcan fino alla frontiera. Così gli inquirenti avranno l’impressione che si tratti di essere una famiglia felice, riuscendo così a fuggire. Sarà davvero questa la fine?