Il Paradiso delle Signore 8 dal lunedì al venerdì alle 16.00

Il Paradiso delle Signore 8 sta per salutarci, dopo averci dato momenti di pura adrenalina. Come terminerà la soap? Ogni segreto verrà svelato, anche se ancora non si conoscono tutti i particolari. Il Paradiso delle Signore incanta continuamente il pubblico con la sua ottava stagione, da lunedì 11 settembre 2023. Ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, alle ore 16.00, gli spettatori possono addentrarsi nelle vicende avvincenti dei protagonisti, su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Il gran finale è in arrivo, ecco quando termina Il paradiso delle signore

Il Paradiso delle Signore sta per concludersi, c’è una data, venerdì 3 maggio 2024. Alcuni dettagli, non ancora definiti, potrebbero pesare sul palinsesto. Matteo e Maria, appassioneranno non poco nel finale di stagione e ci terranno tutti con il fiato sospeso.

Il cuore di Parigi diventerà il palcoscenico di un incontro tanto desiderato, quanto imprevisto tra i due. Emozione, tensione, e una passione incontenibile brucia tra di loro, ma decide di aspettare il momento giusto.

Il Paradiso delle Signore, spoiler ultime puntate, Guarnieri incastrato dalle prove?

Gli ultimi episodi de Il Paradiso delle Signore evidenzieranno prove che incastreranno Guarnieri. Flora troverà una notizia fondamentale per incastrare Umberto e Silvana. Marcello e Flora ricostruiranno il piano del commendatore, dopo avere conosciuto il ricatto fatto a Matteo.

Flora che, nonostante ama Umberto, dirà tutto a Silvana. Nel bel mezzo di una cena, Marcello e Adelaide verranno angosciati da una brutta notizia. Entrambi perderanno una cospicua somma di denaro. Marcello consegnerà le dimissioni da amministratore del patrimonio di Adelaide e in quel momento Umberto Guarnieri vorrà prendere il suo posto.

Flora incastra Umberto Guarnieri

Flora rimarrà perplessa dalla proposta del commendatore e ne parlerà con Marcello. Umberto sta nascondendo qualcosa di decisamente importante e Marcello con l’aiuto di Flora per indagherà su questa sensazione.

Flora, gelosa di Adelaide, rovisterà tra i documenti che Umberto ha conservato nel suo studio. Così è stata ridotta l’attesa per il trapianto di Silvana. Flora con i documenti impiegherà poco tempo a risalire su cosa è successo, metterà Umberto spalle al muro.

Umberto, nel finale di stagione, avrà un destino davvero incerto. Che gli accadrà?