Studenti bolognesi vendono tortellini per autofinanziarsi la gita in Finlandia

Gli studenti della classe 5G del Liceo Scienze Umane Laura Bassi di Bologna producono e vendono tortellini per autofinanziarsi la gita in Finlandia. L'obiettivo nobile e ambizioso è quello di realizza...

Gli studenti della classe 5G del Liceo Scienze Umane Laura Bassi di Bologna producono e vendono tortellini per autofinanziarsi la gita in Finlandia. L'obiettivo nobile e ambizioso è quello di realizzare un documentario sul sistema scolastico scandivano. Hanno stabilito di partire dopo aver conosciuto una ragazza che ha illustrato loro il sistema scolastico finlandese, che è tra i più avanguardisti al mondo. I ragazzi, consapevoli delle falle del sistema scolastico italiano, vorrebbero rendere la scuola italiana un luogo in cui si possa esprimere liberamente se stessi e affrontare temi legati alla vita di tutti i giorni.

Vendendo tortellini, gli studenti hanno coperto il 40% del viaggio: "Pensavamo di vendere qualche chilo ai nostri parenti, invece già la prima giornata siamo arrivati a 15 prenotazioni, per poi raggiungere i 50 chili", raccontano entusiasta i ragazzi. È stata un’esperienza bellissima per tutti. Ci siamo ritrovati in cucina noi alunni, nonni, genitori e professori. Tante generazioni insieme a preparare i tortellini" afferma uno studente. La tradizione è un ponte che mette in comunicazione passato e futuro, la cultura locale è il cemento necessario per la costruzione della propria identità.