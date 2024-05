Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani compierà una scelta importante

Gemma Galgani è senz’altro una delle protagoniste di Uomini e Donne. La dama di Torino è da tantissimi anni nel salotto televisivo di Maria De Filippi per trovare l’amore. Dopo un periodo di pausa, ecco che la donna ha visto arrivare in studio un nuovo pretendente. Per lei rappresenterà un momento decisivo del suo percorso televisivo su Canale 5. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Gemma Galgani apparirà pronta a compiere una scelta importante. La dama di Torino farà la conoscenza di Pietro. La donna dopo un primo incontro deciderà di approfondire la cosa con il cavaliere.

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani inizia una conoscenza con Pietro

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Gemma Galgani inizierà una frequentazione con Pietro, un nuovo cavaliere giunto in studio per fare la sua conoscenza. Non mancheranno i momenti di tensione, la donna farà una scenata di gelosia all’uomo, reo di aver fatto un complimento ad una ragazza. Di recente, Gemma Galgani si è resa protagonista di uno scontro con Tina Cipollari al termine dell’ultima conoscenza con Marco. L’opinionista di Viterbo ha accusato la dama di non aver voluto approfondire la conoscenza con questo cavaliere in quanto non le piacciono le persone serie. La donna ha dichiarato: “Hai trattenuto in passato persone che per te non nutrivano alcun interesse”.