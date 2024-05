Maria De Filippi, dolce messaggio per Angelina Mango prima dell’Eurovision

Maria De Filippi è stata protagonista di un annuncio speciale nel corso dell’ultima puntata del serale di Amici 23. La comunicazione non ha riguardato alcuni problemi relativi al telent show ma bensì un’ex allieva. Un discorso molto importante, quello della conduttrice: un vero invito da parte sua e da tutto il pubblico presente in studio ed a casa. La cosa riguarda un’ex allieva di Amici 23 che ha visto la sua carriera decollare dopo Sanremo 2024. Oggi, questa cantante è chiamata ad una sfida molto grande. Questo è il messaggio che Maria De Filippi ha riferito in diretta tv: “Amici torna in onda domenica 12 maggio mentre sabato Rai 1 va in onda l’Eurovision. In bocca a lupo ad Angelina Mango da tutti noi”.

Angelina Mango ha ricordato Maria De Filippi dopo la vittoria a Sanremo 2024

La conduttrice con la figlia del defunto Mango ha mantenuto un legame veramente speciale. Angelina Mango ha partecipato ad Amici 23 classificandosi seconda. Successivamente per lei si sono aperte le porte del festival di Sanremo 2024 dove ha trionfato con il brano La noia. Quindi la figlia del compianto artista è stata scelta per rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest che si svolgerà in Svezia. A tal proposito, Angelina dopo la vittoria a Sanremo aveva ricordato Maria De Filippi con le seguenti parole: “Grazie a lei ho vinto le mie paure” per poi aggiungere che Amici è stata una grande scuola. La cantante aveva rivelato che la conduttrice l’aveva aiutata molto, tanto da esserle sempre stata vicino.