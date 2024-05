Barbara D’Urso torna in tv? Non proprio, l’annuncio della conduttrice

Barbara D’Urso spegne oggi 67 candeline e per l’occasione si è fatta un grandissimo regalo. Ieri la donna aveva aperto su X un countdown con la scritta “Coming soon”. Tutti si aspettavano che la conduttrice cacciata da Mediaset fosse pronta ad approdare su Canale Nove insieme ad Amadeus. L’ex lady di Cologno Monzese invece ha annunciato l’apertura di un nuovo profilo social su TitTok. Barbara D’Urso ha pubblicato un lungo post dove ha annunciato di voler condividere tutta la sua giornata con i fan che siamo certi saranno molto numerosi.

Barbara D’Urso ha aperto un profilo TikTok: sfumato il ritorno in tv

L’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque ha aperto un profilo TikTok per condividere quello che fa durante la giornata con i suoi fan usando queste parole: “Annuncio choc sono arrivata su TikTok ed ho voglia di raccontarvi tutto quello che succede dietro le quinte della mia vita. Mettete su il caffeuccio vi aspetto qui.” Niente ritorno in tv per Barbara D’Urso dopo che alcune indiscrezioni la volevano su Canale Nove alla conduzione di un format simile a Pomeriggio Cinque. Una buona notizia a metà per i fan che non vedono l’ora di rivederla in tv. Un debutto tuttavia non male su TikTok visto che in poche ore ha già raggiunto mezzo milione di seguaci.