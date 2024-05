Questa sera su Rai3 a Report “Food for profit”, il docufilm che sta facendo tremare l’Europa

QUESTA SERA SU RAI3 A REPORT “FOOD FOR PROFIT” IL DOCUFILM CHE STA FACENDO TREMARE L’EUROPA

Questa sera su Rai 3 alle 20,55 nella trasmissione REPORT andrà in onda FOOD FOR PROFIT, importante docufilm realizzato da Giulia Innocenzi e Pablo d’ Ambrosi, già proiettato a Bruxelles, in Parlamento a Roma e presso numerosi Consigli Regionali italiani.

Si tratta di un docufilm girato con telecamera nascosta in numerosi allevamenti intensivi europei e durante colloqui con europarlamentari. Il docufilm accende un faro sullo sfruttamento dei lavoratori, sull’ inquinamento e sulle modalità in cui gli animali da vivi e da morti, vengono gestiti.

Non sono mancati durante le riprese inseguimenti e spari intimidatori alla giornalista Ilaria Innocenzi. Un docufilm importante da vedere anche per la tutela della propria salute.