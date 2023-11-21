Il trenino degli “Umarèll”: una gita tra i cantieri per scoprire Milano che cambia

Il trenino degli “Umarèll”: una gita tra i cantieri per scoprire Milano che cambia. A Milano prende piede una curiosa iniziativa: il Trenino degli “Umarell”, un trenino in esplorazione per i cantieri...

Il trenino degli “Umarèll”: una gita tra i cantieri per scoprire Milano che cambia. A Milano prende piede una curiosa iniziativa: il Trenino degli “Umarell”, un trenino in esplorazione per i cantieri del capoluogo. Il termine "Umarèll" deriva dal dialetto bolognese e indica l’anziano che trascorre il suo tempo con le mani dietro la schiena ad osservare e commentare i "lavori in corso": un passatempo, un vero e proprio hobby per molti pensionati.

Il trenino degli “Umarèll”: una gita tra i cantieri per scoprire Milano che cambia

Il trenino degli Umarell è un trenino su gomma che percorre le vie della città, attraverso i cantieri per consentire agli “Umarèll” di osservare comodamente seduti i “lavori in corso”, un viaggio tra gli edifici in costruzione e i loro depositi di materiali.

Il capoluogo lombardo con i suoi grattaceli immensi e le sue strutture avventuristiche, è in continua evoluzione, proiettato verso il futuro. Il trenino in giro per la città è un’alternativa divertente per vedere una Milano diversa, per tutti quelli che ne hanno voglia: l’iniziativa non ha età perché “non c’è un’età per sentirsi “Umarèll” ed è possibile, per tutti coloro che si sentono un po' "Umarèll" dentro, prenotare il proprio posto a bordo.

Il trenino degli “Umarèll” è già sold out. Il giro turistico è gratuito ma con prenotazione obbligatoria.