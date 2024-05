Manfredonia, raccolta indumenti usati – abbandonati illegalmente per le campagne

Gli abiti usati, le cinture, le borse, le scarpe che non utilizziamo più, spesso li buttiamo in quei cassonetti per il recupero indumenti usati, sparsi nelle vie delle nostre città, o li organizziamo in bustoni per la raccolta che viene effettuata porta a porta, sicuri che i nostri vecchi vestiti possano andare a chi è in difficoltà.



Difatti non è così, o non va sempre così.

La scoperta delle GUARDIE AMBIENTALI ITALIANE “non è il primo caso” montagne di indumenti abbandonati illegalmente per le campagne, lungo la Strada Provinciale 76 a qualche chilometro da Tavernola, in agro di Manfredonia.

Quasi sicuramente aggiunge Manzella, responsabile delle Guardie Ambientali, potrebbe trattarsi di azioni illegali, relative ad attività illecite di vendita di abiti usati, attraverso raccolte illegali sul territorio cittadino, con conseguente abbandono illecito sul suolo di indumenti, questo dopo aver effettuato una cernita di abiti idonei per la vendita.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane