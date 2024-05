Isola dei Famosi, Luxuria e la rivoluzione, abbandoneranno l’isola?

L’Isola dei Famosi è avvinta da continui colpi di scena e ne stanno accadendo di tutti i colori. Luxuria ha annunciato la rivoluzione: i naufraghi devono abbandonare l’isola. Nel frattempo, sono stati formati due gruppi, uno agirà contro l’altro, c’è una vera rivoluzione in atto!

Una rivoluzione per il reality con cambio d’isola

Isola dei Famosi ha un flop di ascolti e Vladimir Luxuria sta correndo ai ripari. Sono entrati 3 nuovi naufraghi e Sonia Bruganelli è volata in Honduras. L’ex moglie di Paolo Bonolis e Dario Maltese fungono da opinionisti.

Tonia Romano si è ritirata, Francesca Bergesio ha avuto problemi di salute. Non è tutto, Pietro Fanelli, Daniele Radini Tedeschi e Peppe Di Napoli hanno deciso di lasciare l’Honduras. Francesco Benigno è stato eliminato, non senza critiche e chiacchiere.

Le anticipazioni di Gabriele Parpiglia a Rtl

Gabriele Parpiglia a Rtl aveva già anticipato che a cayo Cochinos sarebbero arrivati: il tiktoker Jey Lillo e l’influencer Giorgia Crivello. Tv Blog ha rivelato che si aggiungerà anche il comico Dario Cassini. Tuttavia, il dubbio sull’effettiva data di chiusura del reality continua a crescere.

Mediaset aveva assicurato che L’Isola sarebbe continuata fino al 4 giugno. Il web, visti i bassi ascolti del programma condotto da Luxuria, insinua che il 28 maggio sarà l’ultima data della messa in onda.

Sonia Bruganelli potrebbe, non è sicuro, approdare in Honduras. L’ex moglie di Paolo Bonolis, opinionista del reality, ha rivelato in una storia sul suo profilo Instagram, in cui era visivile su un jet privato con il testo “Destinazione Honduras”. Una strategia per alzare gli ascolti?

Lunedì 6 maggio Luxuria ha dato il via alla trasmissione un annuncio molto importante

Mediaset sta tentando di ravvivare L’Isola dei Famosi. Fino a ora l’edizione non ha interessato molto i telespettatori. Vladimir Luxuria, ha sostituito Ilary Blasi. La padrona di casa ha spiegato che al termine della puntata di lunedì 6 maggio tutti i concorrenti dovranno lasciare l’attuale isola.

Verranno trasferiti altrove. Li ospiterà nuovo accampamento, dove si cimenteranno, nuovamente, nell’accensione di un fuoco. Solo Edoardo Stoppa è riuscito nell’intento, con polemiche a non finire. Sonia Bruganelli ha sottolineato che il gioco mostra tutti. Doversi comportare sempre in maniera corretta verso tutti gli altri fa acqua.

I gruppi saranno due, schierati l’uno contro l’altro. Alcuni “nemici” si ritroveranno fianco a fianco, costretti a collaborare. Gli amici dovranno guardarsi da schieramenti opposti.