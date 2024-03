Stefano De Martino e Belen in zoom out, torneranno insieme?

Stefano De Martino rivela: “Io e Belen siamo in zoom out“. L’ex ballerino, con una carriera brillante, come conduttore parla dell’ex moglie. La Rodriguez e l’affascinante uomo non sono in buoni rapporti. La showgirl argentina ha incolpato l’ex marito di più di un tradimento

Stefano De Martino è tornato a parlare dell’ex moglie Belen Rodriguez

Ormai è una minestra riscaldata, Belen ‘si innamora’ poi nasce un figlio per suggellare il sentimento. Le accuse rivolte all’ex marito non sono mai state confermate, però continuano ad alimentare il gossip. L’ex ballerino ha ammesso che il suo rapporto con l’argentina non è dei migliori, anche se a legarli c’è il figlio di undici anni Santiago.

LEGGI ANCHE: Domani Via Crucis della Parrocchia Cattedrale a Manfredonia. Chiusura strade

In un’intervista in cui gli è stato chiesto chi è la donna con cui si è trovato meglio a letto, Stefano non ha avuto dubbi: la sua ex moglie. Quest’ultima, d’altra parte, sembra ancora innamorata, viste le crisi recidivanti.

In che rapporti sono oggi Stefano De Martino e Belen

De Martino in un’intervista al quotidiano Il Messaggero ha confessato: “Siamo in zoom out (in lento allontanamento. Il dramma di oggi è la farsa di domani. Di drammi, in questo mondo, ce ne sono altri“. Il conduttore è single, oltre che molto riservato negli ultimi anni. La Rodriguez è sola dopo il naufragio della breve relazione con Elio Lorenzoni.

Tornerà insieme a De Martino? E’ una storia che si ripete, chi ne è stanco, altri invece sognano la riconciliazione. Non c’è che dire, sono una bella coppia!