Serena Bortone sfida la Rai ed il governo e legge il monologo censurato di Scurati, il video

Serena Bortone sfida la Rai ed il governo che aveva bloccato Antonio Scurati ed il suo monologo sul sul 25 aprile. Serena Bortone ha deciso di scontrare frontalmente i vertici della Rai e del governo che avevano deciso di non mandare sul palco Scurati ed il suo testo, a detta loro “per motivi economici” anche se sulla nota pubblicata da Repubblica si evince che la motivazione reale è di tipo “editoriale”.

Serena Bortone pubblica sui suoi social: “Come avrete letto nel comunicato stampa, nella puntata di questa sera di “Che sarà” era previsto un monologo di Antonio Scurati sul 25 aprile.

Ho appreso ieri sera, con sgomento, e per puro caso, che il contratto di Scurati era stato annullato. Non sono riuscita ad ottenere spiegazioni plausibili. Ma devo prima di tutto a Scurati, con cui ovviamente ho appena parlato al telefono, e a voi telespettatori la spiegazione del perché stasera non vedranno lo scrittore in onda sul mio programma su Raitre. Il problema è che questa spiegazione non sono riuscita a ottenerla nemmeno io.”

Serena Bortone, smentisce l’ipotesi fantasiosa del governo che oscura il testo per motivi economici dicendo “Il testo di Scurati mi è stato regalato, autorizzandomi a leggerlo: cosa che adesso farò”. Di seguito il video.

Serena Bortone, conclude con una frase forte e diretta al governo: “Finché quella parola – antifascismo – non sarà pronunciata da chi ci governa, lo spettro del fascismo continuerà a infestare la casa della democrazia italiana”.