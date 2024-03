Scuola italiana chiusa per la fine del Ramadan: cosa ne pensate?

Una scuola di Pioltello, nel milanese, resterà chiusa per la fine del Ramadan, mercoledì 10 aprile.

La decisione è stata presa dal preside prof. Alessandro Fanfoni che ha dato queste spiegazioni al Fatto Quotidiano:

“A Pioltello abbiamo classi dove negli anni scorsi in occasione della fine del Ramadan, di fatto, venivano a scuola in tre o quattro. I bambini di fede islamica sono la maggioranza e nonostante le linee guida sull’inclusione consiglino di formare classi con non più del 30% di stranieri, noi arriviamo al 43% perché questa è la nostra utenza. Non possiamo chiudere gli occhi davanti a questi numeri e alla realtà. Questa festa è per molti di loro una tradizione, tra l’altro spesso condivisa anche dai compagni di classe italiani che partecipano per condividere”.

“Spero che a nessuno venga in mente di politicizzare questa decisione presa dal consiglio d’istituto anticipando di un giorno l’inizio delle lezioni per garantire a tutti gli stessi diritti”.

Speranza vana però: l’eurodeputata leghista Silvia Sardone ha attaccato la scelta: “È una deriva inaccettabile, mentre noi nascondiamo i nostri simboli e le nostre tradizioni, andiamo a chiudere le scuole per festeggiare il Ramadan. Non è questo il futuro che vogliamo!”.

