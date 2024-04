Camminare insieme, per imparare a conoscersi. A Manfredonia la passeggiata autistica

La passeggiata di oggi, sabato 13 aprile, dell’Istituto Comprensivo ‘Ungaretti Madre Teresa di Calcutta’ verso “Panorami diversi…” è stata finalizzata a conoscere, con una maggiore consapevolezza, le differenze, le unicità.



Camminare insieme, per posare lo sguardo e l’attenzione di tutti sui diritti di ogni persona.

Hanno camminato con noi l’insegnante Annalisa Grillo, con suo marito Pio, che ha condiviso l’esperienza da ‘sorella’, facendoci comprendere meglio come vivono questi ragazzi, per scoprire come siamo tutti #diversi, ma ognuno/a speciale nella sua unicità.



Ed ancora, in nostra compagnia, il centro Valori di San Giovanni Rotondo, rappresentato dalla pedagogista Anna Grilli, i clown della Smile Therapy Cavalieri di Malta Osj, che ci hanno deliziato con la loro allegria, e il simpaticissimo Leo, con la sua contagiosa voglia di chiacchierare.



Grazie a tutti, e a ciascuno, per questa giornata fantastica.



Grazie a Massimo del bar ‘InPiazzetta’, che, con generosità, cortesia e disponibilità, ha accolto tutti per la pausa caffè.



Un grazie, infine, al dirigente scolastico, Francesco di Palma, ai bambini e alle bambine della 3^ A, ai piccoli della Scuola dell’Infanzia, allo studente della scuola secondaria di primo grado, ai genitori e a tutti i docenti che hanno partecipato.



Abbiamo bisogno di stare insieme per comprendere le nostre unicità e imparare a vivere nella bellezza delle differenze. Solo se impareremo a ‘metterci nei panni di…’ ci potrà essere un’inclusione vera e autentica.



C’è ancora tanta strada da fare, intanto abbiamo cominciato a camminare…