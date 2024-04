Sesso con l’alunna, professoressa sospesa. Ma la vicenda resta da chiarire

Sta facendo discutere la notizia di una professoressa sospesa dall’incarico per aver fatto sesso con una sua alunna.

La storia è stata raccontata da Il Messaggero.

Nei verbali la ragazza, che ha 14 anni, racconta che la professoressa, 55enne, “mi piaceva tanto come persona” e teneva con lei “atteggiamenti particolari” tanto da chiamarla “piccola, amore, tesoro”.

La ragazza pensava che per lei era come una figlia e ci sta per una mamma chiamarla così.

I messaggi poi si fanno più piccanti con un “sei bona” ricambiato dalla ragazza in quanto “lei è davvero una bella donna”.

Fino a quando arriva il sesso tra l’alunna e la prof nell’aprile del 2023 a casa di quest’ultima.

Poi la relazione si interrompe e la 14enne racconta tutto alla psicologa della scuola. Così scatta la denuncia di quest’ultima.

La vittima ha confermato agli investigatori della questura quanto detto dalla psicologa. Per la prof è scattata la sospensione dell’insegnamento ed è accusata di abuso del rapporto di affidamento e di atti sessuali compiuti nell’ambito di un rapporto di potere.

La donna potrebbe essere incriminata anche per violenza sessuale, anche se la ragazza, secondo i verbali ha dichiarato di “non averla sentita come una molestia e ritiene di essere stata consenziente“.

La posizione di potere, però, annulla il consenso in quanto “in questo caso appare rilevante il titolo dell’affidamento del minore, che determina l’instaurazione di un rapporto fiduciario che pone l’agente in una condizione di preminenza e di autorevolezza idonea a indurre il minore a prestare il consenso agli atti sessuali”.