Scaringella prima di Fidelis Andria-Manfredonia: “Riprendiamo il cammino vincente”

La Fidelis Andria si prepara ad affrontare il Manfredonia dopo il ko di Matera: “Abbiamo analizzato gli errori commessi, ci abbiamo lavorato su, per non farli accadere più” sottolinea l’attaccante federiciano Scaringella.

“L’obiettivo resta quello di scalare le posizioni per disputare i playoff in casa” sottolinea Scaringella “Abbiamo speso molte energie, ma abbiamo recuperato giocatori in questi giorni”.

E sul Manfredonia: “Grande squadra, allenata da un grande mister. All’andata ci hanno impressionati, ma siamo pronti ad affrontare questa sfida”.