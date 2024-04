Barletta, voci di fuga dei calciatori prima dell’ultima partita. Interviene il sindaco

A Barletta la situazione è difficile dal punto di vista calcistico.

Nelle ultime ore si sono rincorse voci di fuga di alcuni dei calciatori, in rotta con la società, prima della gara decisiva per la salvezza, ad Angri domenica prossima.

Sulla questione è intervenuto il sindaco:

Sono a chiedere al presidente del Barletta e ai calciatori del Barletta di onorare l’impegno di domenica ad Angri.

Lo dovete a chi ama e a vive ogni giorno per il Barletta. Non vi dispiace?

Mi ha intenerito più di tutti un bambino che ho incontrato sotto casa. Mi chiedeva quasi in lacrime: “Sindaco, aiutaci tu”.

Metteteci l’orgoglio, se lo avete.

Fatelo per questo bimbo e per tutti quelli che stanno soffrendo.

Barletta e la sua storia non meritano tutto questo.

È vero, ci vuole un miracolo ma i miracoli a volte accadono.