Gravina-Manfredonia, info tagliandi ospiti

La FBC Gravina rende note le modalità di acquisto dei 400 tagliandi del Settore Ospiti dello Stadio “Vicino” messi a disposizione della tifoseria sipontina e validi per l’incontro di calcio Gravina-Manfredonia di domenica 5 Maggio alle ore 15:00.

Per l’acquisto dei biglietti, sia per i tifosi Ospiti che per i tifosi Locali, bisogna recarsi nei punti vendita autorizzati di “POSTORISERVATO.IT”, muniti di documento di identità in corso di validità. La vendita, uguale per tutti, avverrà al prezzo:

INTERO € 10.00 DONNE / UNDER 14 GRATIS

TUTTI I MINORI DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI OBBLIGATORIAMENTE DA UN ADULTO

N.B. IL GIORNO DELLA GARA IL BOTTEGHINO OSPITI SARA’ CHIUSO.

La vendita dei biglietti sarà aperta sul circuito “PostoRiservato.it” a partire da oggi e sarà acquistabile al seguente link: https://www.postoriservato.it/biglietti/fbc-gravina-05-maggio-2024-stadio-stefano-vicino-gravina-18163.html

Non sarà disponibile la vendita online.

Area Comunicazione Manfredonia Calcio 1932