Netflix, tutte le novità tra il 25 e il 31 marzo 2024: film e serie TV da non perdere

Nell’ultima settimana di marzo 2024, Netflix ci sorprende con alcune novità davvero interessanti. In primo luogo, spicca l’uscita del film “Vite vendute”, una rivisitazione della storia originale raccontata nel 1953 dal leggendario regista francese Henri-Georges Clouzot. Sebbene la trama rimanga fedele all’originale, questa nuova versione presenta ambientazioni, attori e sfumature diverse, offrendo agli spettatori una nuova prospettiva su questa storia avvincente.

I protagonisti si trovano impegnati in un incarico rischioso e mozzafiato: devono guidare due camion carichi di nitroglicerina attraverso territori ostili e controllati da ribelli armati per spegnere un pozzo petrolifero in fiamme. Con meno di venti ore a disposizione, la tensione è palpabile mentre la squadra si prepara a sfidare il pericolo per una cospicua somma di denaro in gioco.

Netflix ci regala anche “The Beautiful Game”, un film che esplora il tema delle seconde opportunità e del riscatto personale. Seguiamo l’allenatore Mal, che guida una squadra di calciatori senzatetto inglesi fino a Roma per partecipare all’Homeless World Cup, un torneo mondiale di calcio di strada.

Con il desiderio di conquistare il titolo, Mal prende una decisione cruciale all’ultimo minuto: convocare Vinny, un talentuoso attaccante che potrebbe fare la differenza. Tuttavia, Vinny dovrà affrontare il suo passato e integrarsi nel team se vuole davvero avere successo. La storia si dipana tra speranze, sfide personali e il potere del calcio nel trasformare vite e destini.

Netflix: tutte le novità tra il 25 e il 31 marzo 2024

Satu (stagione 1) – 27 marzo

The Beautiful Game – 29 marzo

Vite vendute – 29 marzo

Glass – 30 marzo

Un ponte per Terabithia – 31 marzo

Is it Cake? – Dolci impossibili (stagione 3) – 29 marzo