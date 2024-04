Netflix, ex allievo di Amici protagonista di un film: gli auguri di Maria De Filippi

Il tanto atteso film “Fabbricante di lacrime” basato sul romanzo omonimo di Erin Doom è pronto a debuttare su Netflix il 4 aprile 2024. La pellicola, rivolta al pubblico giovane adulto, vede come protagonisti Nica e Regel interpretati rispettivamente da Caterina Ferioli e Simone Baldasseroni, noto anche come Biondo agli appassionati del talent show “Amici”.

Biondo, celebre per la sua partecipazione alla 17ª edizione di “Amici”, dove conquistò il pubblico con la sua musica e la storia d’amore con Emma Muscat, ha proseguito la sua carriera abbracciando anche il mondo della recitazione. Dopo il successo del suo brano “Dejavu”, ha debuttato come attore nella serie “Che Dio ci aiuti” su Rai1 nel 2021, guadagnandosi ulteriori opportunità sia in televisione che al cinema con produzioni come “Crazy for Football” di Volfango De Biasi e “Vivere non è un gioco da ragazzi” di Rolando Ravello.

Il suo ruolo più recente lo vede protagonista nel film tratto dal bestseller “Fabbricante di lacrime”, un romanzo che ha catturato l’attenzione dei giovani in Italia, diventando un fenomeno editoriale grazie anche alla promozione su piattaforme come TikTok. L’interpretazione di Biondo nel ruolo di Erin è attesa con grande anticipazione dagli appassionati del libro.

Netflix, ex allievo di Amici protagonista di un film

In vista dell’uscita del film, “Amici” e Maria De Filippi hanno voluto fare un gesto speciale verso Simone, augurandogli il meglio attraverso un post sulla pagina ufficiale di Instagram, condividendo la locandina del film e scrivendo un incoraggiante “In bocca al lupo”. Questo gesto testimonia il legame speciale che il talent show continua a mantenere con i suoi ex partecipanti, celebrando i loro successi anche dopo anni dalla loro esperienza nella Scuola.

Simone, impegnato in un tour promozionale per “Fabbricante di lacrime”, ha apprezzato il gesto, condividendo a sua volta il post e dimostrando quanto sia grato per il sostegno ricevuto lungo il suo percorso artistico.