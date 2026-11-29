Meteo Gargano, le previsioni dal 30 novembre al 4 dicembre

La settimana si apre con cieli prevalentemente coperti con peggioramenti previsti per venerdì 4 dicembre. Le previsioni meteo dal 30 novembre al 4 dicembre rivelano.

Il mese di dicembre si aprirà con temperature tipicamente invernali. I primi giorni della settimana saranno caratterizzati da cieli spesso nuvolosi, qualche rovescio e valori termici piuttosto contenuti.





Previsioni Meteo Gargano del 30 novembre





La settimana inizia con una prevalenza di nuvole su tutto il promontorio. Le precipitazioni saranno poco probabili durante la mattinata mentre la situazione potrebbe cambiare nelle ore serali e notturne. Le temperature resteranno basse, con minime intorno ai 5 gradi e massime che difficilmente supereranno gli 8 gradi.





Previsioni Meteo Gargano Martedì 1 dicembre





Il primo giorno di dicembre sarà caratterizzato da una copertura nuvolosa diffusa. Dopo qualche possibile precipitazione nelle ore notturne e al primo mattino, il tempo dovrebbe mantenersi prevalentemente grigio durante il giorno. Nuovi rovesci potrebbero arrivare in serata. Le temperature oscilleranno tra i 5 e gli 8 gradi.





Previsioni Meteo Gargano di Mercoledì 2 dicembre





Per mercoledì 2 dicembre sul Gargano sono attese piogge e rovesci, alternati a momenti di cielo molto nuvoloso. Le precipitazioni potranno interessare diverse fasce della giornata. Le temperature continueranno ad essere contenute con valori compresi tra circa 3 e 8 gradi.





Previsioni Meteo Gargano di Giovedì 3 dicembre





Giovedì potrebbe regalare una temporanea pausa. Nelle prime ore del mattino sono ancora possibili nuvole e qualche residua precipitazione ma successivamente sono attese schiarite e momenti più soleggiati. Le temperature rimarranno basse, con minime intorno ai 3 gradi e massime vicine agli 8.





Previsioni Meteo Gargano di Venerdì 4 dicembre





Nella giornata di venerdì è previsto un nuovo aumento della nuvolosità con la possibilità di piogge soprattutto nella prima parte della giornata. Nel pomeriggio il tempo potrebbe gradualmente migliorare, con precipitazioni in attenuazione e qualche schiarita verso sera. Le temperature si manterranno tra i 5 e i 7 gradi.