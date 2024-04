Mediaset palinsesto soap estate 2024, chi si ferma?

Mediaset ha già previsto il palinsesto soap estate 2024. Qualche telenovela andrà in ferie, altre termineranno per sempre, deludendo i fan. Endless Love verrà sospesa di sabato, mentre per La Promessa sono previsti episodi della durata di un’ora circa.

Mediaset cambio programmazione estate 2024

Anticipiamo quanto è previsto dalle reti Mediaset per l’estate 2024. Le nuove puntate speciali di Endless Love, ora trasmesse dalle ore 14.30 alle 16.30 circa, dal mese di giugno non andranno in onda di sabato. La Promessa, per la gioia dei fan, avrà invece puntate più lunghe in daytime, di circa un’ora.

Vedremo Nihan e Kemal durante tutto l’estate, sebbene, non di sabato, nel daytime feriale di Canale 5. L’orario di trasmissione sarà dalle 14.10 alle 14.45 circa. In onda andranno puntate inedite, però niente pausa estiva.

La Promessa avrà puntate lunghe

Mediaset, come è accaduto già lo scorso anno, dalla fine di maggio 2024, riserverà alla soap spagnola, lo spazio lasciato libero dal daytime di Amici, dalle ore 16.10 alle 17. Gli episodi avranno la durata di un’ora. Beautiful continuerà la sua regolare messa in onda in daytime.

Beautiful con una media di oltre 2,6 milioni di spettatori al giorno, è tornata a essere la più seguita, dopo che Terra amara è stata tolta nel daytime pomeridiano.