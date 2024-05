Martina eliminata da Amici 23: le prime parole dopo l’eliminazione dal talent show

Ieri 4 maggio è andata in onda una nuova puntata del serale di Amici 23 dove sono accaduti numerosi colpi di scena. In particolare, le sfide tra le squadre hanno tenuto alta l’attenzione dei telespettatori di Canale 5. Al ballottaggio finale sono andati Mida e Martina, dove quest’ultima è stata costretta ad abbandonare il talent show condotto da Maria De Filippi. La squadra di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli sono rimasti così senza alunni a due puntate dalla fine di Amici 23. Un’eliminazione abbastanza prevedibile visto che Mida è tra i favoriti alla vittoria finale del programma. Nel frattempo, Martina ha rilasciato le sue prime dichiarazioni in seguito alla sua uscita dal noto programma di Canale 5.

Martina rilascia le sue prime dichiarazioni dopo l’uscita da Amici 23

Martina ha rilasciato le sue prime parole dopo l’eliminazione avvenuta nella puntata di Amici 23 trasmessa ieri 4 maggio su Canale 5. La cantante ha dichiarato le seguenti parole: “Una parte di me voleva che non finisse mai. Sono soddisfatta del percorso e mi mancheranno tutti i ragazzi”. La giovane ha poi aggiunto: “Riesco a gestire meglio il palco perché mi muovo di più, prima mi vergognavo. Sono migliorata tanto nell’interpretazione delle canzoni in italiano. La cosa più difficile è fare i conti con la realtà. Sono felice di essermi sbloccata”. Martina tuttavia ha ricevuto una sorpresa da parte di Maria De Filippi. La cantante è stata presa per partecipare allo spettacolo teatrale Fame di Luciano Cannito che la porterà a girare in tutta Italia.