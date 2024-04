Anticipazioni Amici 23, puntata 20 aprile: Martina si ribella ad Anna Pettinelli?

Oggi 18 aprile si registrerà la quinta puntata del serale di Amici 23, la cui messa in onda è prevista per sabato 20 aprile dalle ore 21:20 sui teleschermi di Canale 5. Un appuntamento che si prospetta essere ricco di colpi di scena. Michele Bravi sarà chiamato a prendere una difficile decisione. Il giudice del talent show dovrà decidere chi eliminare tra Sarah Toscano e Lil Jolie dopo che nella scorsa puntata si era rifiutato di prendere una decisione scatenando le ire del pubblico. Le anticipazioni di Amici 23 annunciano che la puntata sarà diversa dal solito visto che non partirà con la solita sfida a squadra ma bensì dall’eliminazione di una delle due concorrenti finite al ballottaggio finale la scorsa settimana. La prima ad esibisirsi sarà Lil Jolie sulle note di Cercami di Renato Zero mentre Sarah con Per un’ora d’amore dei Matia Bazar.

Anticipazioni Amici 23: Martina e Mida alle prese con un guanto di sfida di Anna Pettinelli

Le anticipazioni di Amici 23 riguardanti la puntata del 20 aprile rivelano che è attesa la sfida a squadre dove le esibizioni saranno nuovamente giudicate da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Miche Bravi, che di recente ha svelato un retroscena su Maria De Filippi nel corso di un’intervista. Dopo una settimana di stop, Anna Pettinelli è tornata a provocare Mida con un nuovo guanto di sfida che lo vedrà in competizione contro Martina sulle note di Besame mucho. Questa volta, l’allievo di Lorella Cuccarini ha deciso di accettare la sfida anche perché Anna ha scelto una canzone molto più vicina al suo mondo. Meno contenta è apparsa Martina, la quale ha accusato la sua insegnante di non aver voluto mettere in luce le sue qualità favorendo in questo modo Mida.